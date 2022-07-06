青年從學畢業後到穩定就業期間，有高達3成非典型勞動人口沒有勞健保，新北市侯友宜6日宣布，8月推出「青年，好險有你」試辦計畫，提供設籍新北應屆畢業生1年期30萬保額傷害險、30萬保額職災險及1萬元實支實付醫療險，計畫除補上保障空窗期，在青年申請過程，讓市府有機會與青年接觸，提供後續相關就業與社福協助。

新北市青年局長錢念群6日在市政會議專題報告青年局成立半年多來成果，包括推動青年生活與意象調查，另有創業創新貸款、促進青年參與試辦計畫，與接下來要推動的「青年・好險有你」三大青年支持計畫。

錢念群指出，零工經濟興起，非典型勞務工作越來越多，根據行政院主計總處及民間企業調查，有43％從事非典型勞動者為15到24歲的青年，而從事非典型勞動者有近3成無勞健保，有工作也沒保障。

考量青年初入職場普遍薪資不高，即使就業後有勞保，也因勞保給付以近6個月平均月投保薪資做為計算基準，假設平均投保薪資3萬1800元，住院10日只能申請傷病給付3710元，保障效果不佳。

錢念群說，這次試辦計畫需要青年親簽申請服務，最主要目的就是市府希望能與青年朋友第一線接觸，不僅更了解青年需求，後續可同步協助申請就業輔導服務，或後續社福單位轉介等全套服務。

侯友宜指出，初出社會青年正處工作風險高、保障低的階段，據民間企業調查，平均要投21.5封履歷，才會有一次面試機會，平均再面試10.9家企業，才會有一次錄取機會，待業期拉長儼然成為保障斷層。

侯友宜表示，求職難度及待業期增加，若此時遭遇意外，會是很大的衝擊，現在推動「青年，好險有你」試辦計畫，希望讓青年可以更安心的在新北市打拚。

青年局表示，「青年，好險有你」試辦計畫12月31日前提供1萬個名額，開辦後可以到青年局官網下載要保文件填寫後送件。