農委會今年起開辦水稻收入保險，單一鄉鎮市平均損失超過20％，受損農民可領取補貼，但宜蘭市有稻農種的「桃園3號」因氣候不穩定短收3成，又擔憂宜蘭市整體損失未達2成領不到理賠，嘆保險是「看得到，吃不到。」農糧署回應，未來會去思考補償個別農戶的損失。

宜蘭市稻農劉國順與農友們一起種10餘公頃的「桃園3號」，他說，配合秧苗送達的時間在2月22、23日播種；「桃園3號」是香米的一種，非常怕冷，但因天氣時冷時熱，結的稻穗都少了4、5顆，如果晚個10天播種影響就不會那麼大，以致受損的面積比其他人來得多。

劉國順說，去年他收成有1.5萬台斤，今年恐怕只有1萬台斤，損失達3成之多，盼保險理賠可以從寬認定，能針對個別農戶損失來補貼。除了宜蘭市外，在其他鄉鎮也有相同的問題。

宜蘭市長江聰淵今天（24日）前往關心稻農受損情形，他說，水稻收入保險是1公頃可獲得1.8萬元補貼，市公所會配合農委會在6月底清查宜蘭市受損狀況，但農民獲得理賠的門檻是平均面積達20％，未達此標準是無法獲得理賠，希望可農委會可考量農民種的品種、個別農戶來補助，才能嘉惠農民。

農糧署表示，水稻收入保險是區域型的概念，針對整個鄉鎮單一產量，可滿足大部分受損的農民，但不同的保險制度都會有個別的狀況；水稻收入保險是第一年開辦，都需要累積基礎數據來針對特殊狀況調整，農糧署相當重視農民的問題，未來有基礎數據後，會再思考如何補償個別農戶的損失。