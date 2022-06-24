日本軟體銀行創辦人兼首席執行長孫正義24日重申，總部設在英國的旗下IP矽智財大廠Arm，可能會選在美國那斯達克上市，不過，一切尚未定案還在長考當中。

24日是軟銀一年一度的股東大會，孫正義表示，Arm大部分客戶都在美西矽谷地區，況且美國股市也很想要Arm來上市。同時，有人希望Arm到英國倫敦掛牌，但孫正義卻沒指名道姓說是誰。

至於是否考慮Arm會到倫敦2次上市，孫正義並沒有任何說明或暗示。迄今，Arm總部還設在英國的劍橋，在2016年被軟銀以320億美元買下來之前，Arm曾在英國上市交易過，同時也在美國2次上市。

日前，在另家半導體大廠Nvidia欲買下Arm一事告吹後，軟銀就很積極推動Arm重新掛牌。因為，希望藉著此樁IPO(股票初次公開交易)，孫正義可以扭轉大虧的願景基金形象。

5月中旬，軟銀旗下專門投資全球新創公司的願景基金，因為所押注的這些新興科技族群股價大跌，也讓這檔在2017年所設立的基金暴虧3.5兆日圓，約275億美元，寫下虧損最多的紀錄。

自2021年股東大會迄今，股價已下修約3分之1的軟銀，在這次股東會中也特別宣布，所投資的韓國網約共乘平台Socar將要申請新上市。這個韓版類似Uber的新創公司，IPO規模估約1.2億美元，計畫8月4日先定價。