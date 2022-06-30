台積電(2330)子公司、光學晶圓代工大廠采鈺(6789)周四以每股290元掛牌上市，成為今年掛牌市值最大公司。周四開盤就飆上334元，大漲15.17%，早盤維持1成漲幅，相較大盤的大跌300點，蜜月行情有勁。

采鈺上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格333.43元，約為競拍底價254.39元之1.31倍；此外，公開申購價為290元，總計吸引18.5萬人參與申購，中籤率約2%，在近期台股盤勢波動下，市場反應相對熱烈。興櫃最後一天交易，雖然受到大盤頹勢，終場下跌2.4%或8.9元，報361.5元，但申購價差仍高達7萬1500元。

采鈺提供晶圓級微型光學解決方案，應用終端涵蓋手機等消費性電子、車用感測、安防監控等。光感測器已逐漸成為多種終端應用的標準配備，且單機搭載數量與半導體含量持續提升，終端應用蓬勃多元化發展趨勢明確。采鈺光感測技術觸角自感測器延伸至發射端，並朝微型顯示器發展，技術領先且產品布局完整，預期未來各個應用領域對光感測器的需求持續增加，微型化和多樣化的感測元件為發展關鍵，采鈺光學半導體的優勢核心技術和特殊寡占市場地位，具備長期持續成長動能。

除股票上市外，采鈺也在周三舉行龍潭新廠落成典禮，正式啟用投產，預期在第四季達第一階段量產。采鈺因應市場需求，打造龍潭新廠，導入智慧生產，提供客戶先進的製程技術和充足產能。龍潭新廠是采鈺未來發展新技術、新應用的重要據點，新增產能的加入，將協助公司掌握未來市場成長動能。