經濟前景悲觀，瑞銀發表對中國企業家的問卷調查結果顯示，指疫情對企業經營的負面影響超過去年同期，而受訪者對今年下半年前景展望比較疲弱，預計銷售增速放緩，利潤率、國內和出口訂單將有所下滑。

瑞銀旗下UBS Evidence Lab於今年4月至5月進行第十期中國企業家問卷調查，共有507名企業高管參加。調查顯示，僅有34％的受訪者計劃在下半年增加資本開支，遠低於2017年以來歷次調查結果。故瑞銀預計整體製造業投資在今年可能放緩至4％至6％。

另外，部分受訪者仍對現行防疫政策表示支持，43％的受訪者表示該政策對其業務有正面影響。47％的受訪者預計2022年該政策基本保持不變，約半數預計2023年防疫政策可能會有所放鬆。

展望未來，受訪者預計會有更多支持政策推出。與上期調查相比，預計信貸可得性收緊、信貸成本增加或企業負擔加重的受訪者佔比有所降低。這表明在防疫措施仍相對偏緊的情況下，企業預計信貸和財政政策支援有望延續和加碼。

瑞銀預計未來數月，大陸社融增速將進一步反彈，到2022年底或有所放緩。政府或將加強財政政策支持，保持流動性充裕和市場利率處於低位，並進一步放寬房地產政策。

瑞銀稱，由於企業家調查顯示企業對收入和利潤率的預期疲軟，該行預計滬深300指數的每股盈利在今年增長4％，且預期宏觀壓力將迫使第二季單季盈利增速轉負並低於市場預期。在基準情景下，預計普遍性的盈利預期下調可能在三季末接近尾聲，屆時市場有望迎來更為明顯的估值提升。