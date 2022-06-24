大陸天津1名劉姓跨性別者，3年前來台找整形醫師做平胸手術，事後因乳房腫脹、發燒、傷口流膿，在大陸進行2次手術，發現左胸被留下一塊紗布，跨海控告當年手術的台灣沈姓醫師涉嫌過失傷害，台北地檢署將本案送醫審會鑑定，認為沈男當時手術的6塊紗布都已清點丟棄，不排除是事後大陸醫護留下的，台北地檢署24日不起訴沈男。

在大陸已取得男性身分證的劉姓跨性別者，2019年11月28日到台北市某整形診所，由該診所沈姓院長進行乳腺移除(平胸)手術，術後留台休養到12月初返回天津。

劉返家後發燒不適，左側乳房腫脹，傷口無法癒合，並持續流出混濁液體，腋下部位亦紅腫發熱、有硬物及異物感，透過微信詢問沈男，沈建議劉服用抗生素及熱敷，劉由於狀況未改善，2020年3月、4月到天津和睦家醫院進行手術，據稱從左胸取出1塊4X4公分的紗布。

劉男因此控告沈男把紗布遺留在他體內，導致傷口遲遲無法癒合，涉嫌過失傷害；沈則否認過失，澄清他使用的是10X10公分紗布，與劉男指控的紗布不同。

檢方將全案送請衛福部醫事審議委員會鑑定，醫審會依據沈男的手術紀錄，使用6塊紗布後，全數清點丟棄，認為符合醫療常規，且天津的醫院是在第2次超音波才發現異狀，檢方認定，劉體內紗布並非沈男遺留，不排除是天津醫院在手術時置放，沈罪嫌不足，予以不起訴處分。