紐約洋基終於與陣中頭號球星「法官」賈吉（Aaron Judge）敲定今年的年薪，大聯盟官報導雙方同意1900萬美元（新台幣5.6億元），避免走上薪資仲裁庭。如果賈吉獲選美聯MVP還有激勵獎金25萬美元，世界大賽MVP再加25萬美元。

賈吉在美國時間周四晚間對太空人擊出再見安打，隔天中午就與洋基談妥年薪。原先賈吉經紀人希望的價碼2100萬美元，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）出價1700萬美元，他表示這只是很普通的討價還價，如今雙方各退一步為1900萬美元。

「很簡單，我愛這支球隊，但是總有生意上我不怎麼喜歡的部分，我不認為球隊也喜歡這個。我們只能把一切處理好然後繼續往前。」賈吉先前多次表示希望留隊，這些談判只是必要的流程。洋基前一次鬧到薪資仲裁庭是2017年的中繼投手貝騰塞斯（Dellin Betances），更往前一次是2008年的先發投手王建民，兩次都是洋基獲勝。

賈吉目前還有最重要的續約未談妥，他將在球季結束後成為自由球員。開季時賈吉拒絕洋基的7年2.14億美元出價，隨著球季進展，談判對賈吉愈來愈有利，他本季拿出MVP等級的表現，出賽68場27轟暫居全壘打王，還有0.304打擊率與1.037攻擊指數。