網通設備需求強勁，不算是消費型產品，故在此波宏觀經濟風險下，網通股表現相對有撐，正文(4906)目前在大陸已結束封控，加上零組件交貨期縮短、缺料緩解是趨勢下，目前訂單能見度已經看到明年第一季，且轉投資有兩家上市櫃正基(6546)、北極星藥業-KY(6550)，持股總計超過60億潛在利益，相當可觀。

網通產業前景不淡，動能來自新規格新技術、美國乾淨網路和基建案、IoT趨勢漸起等，儘管宏觀經濟環境不佳，但網通設備需求還是很強，沒有受通膨影響。網通設備不算是消費型產品，故在此波消費型電子產品遭逢嚴峻修正之時，未受波及，且隨著疫情後陸續回歸工作崗位下，進行網路設備更換的商機也浮現，整體需求穩健。正文目前訂單能見度已達明年第一季，之前料件交貨期較長，要提早備料，但訂單都是不可取消的單。

正文5月儘管上旬還受到大陸封控影響，但單月營收已經接近22億，預計未來有機會單月營收超過25億，另外，正文庫存第二季開始慢慢往下降，料況也逐漸好轉。

在美中貿易戰後，網通廠紛紛拓展海外生產基地，以降低風險，正文產能未來越南比重會逐漸提高，已經又買下13公頃的廠區，現在有一部份廠房，預計第三季再擴3-5條線，未來越南河內產能占比會超過50%，越來越多客戶要求要有中國以外的生產基地。

另外，正文今年轉投資有兩家上市櫃，即正基、北極星，正文在這兩家的持股加起來有超過60億潛在利益，但前都沒有處分打算。