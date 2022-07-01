香港一國兩制實施25年，中共總書記習近平今也發表對港政策完整的重要講話。對於近年在北京加大管制之下香港獨特的金融中心地位未來是否改變，淡江大學中國大陸研究所教授張五岳表示，去年有一成的美資企業撤出香港，但更多的是中資填補，香港仍保有特殊性，但離開中國以外特殊性是弱化，中國賦予的機會和腳色強化，未來與大陸經貿連結愈來愈綿密。

張五岳受訪說，香港金融中心仍維持第三位，僅次紐約及倫敦，香港是最大的人民幣離岸交易市場、主要股票交易市場及外匯交易中心，北京不可能讓新加坡或倫敦取代香港成為人民幣離岸交易市場，而國際社會要進入大陸會透過香港，不可能透過新加坡等渠道，因此香港在經貿方面短期沒有很大變化。

張五岳指出，2021年在港設立總部的美國企業有254家，比上年度減少一成，為二十年來新低，取而代之的是大陸有252家企業在港設立總部，相比2000年時只有69家。

他強調，近年來美英日資部分撤出，更多是中資大量填補，香港股市有八成是中資，香港雖還是保有特殊性，但離開中國以外特殊性弱化，中國賦予機會和腳色強化，未來與大陸經貿連結一定愈來愈綿密。世界進入中國大陸仍以香港為渠道，大陸走向世界亦然，在美國下市的中企一定回到香港上市，相較新加坡，金融方面只要跟中國不相干的香港都能被新加坡取代，但新加坡就無法取代香港人民幣離岸交易的地位。