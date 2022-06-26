為孩子取名相當不容易，尤其姓氏特殊不僅難讀，若名字沒取好，也可能讓孩子未來成為笑柄。大陸廣西就有一位新手爸爸姓「雞」，雖與妻子喜獲雙胞胎，卻為了取名而困擾，甚至提出要讓孩子隨母姓，恰巧巡房醫師路過，自告奮勇為雙胞胎孩子取名「雞慧（機會）」、「雞媛（機緣）」，讓夫妻倆十分滿意。

綜合陸媒報導，大陸廣西一位新手爸爸因為姓「雞」，實在罕見，所以在雙胞胎孩子出生後向妻子表明，「還是讓孩子跟著妳的姓吧，我的姓氏不好取名」，不過這個提議被妻子否決，認為孩子還是跟著爸爸姓才好。

就在兩人陷入取名難題時，正好碰上巡房醫師，對方聽完他們的難處後，自告奮勇表示想幫忙，並分別為雙胞胎取名「雞慧（機會）」、「雞媛（機緣）」，讓夫妻倆相當滿意，讚嘆這兩個名字聽起來十分好聽，寓意也好，「醫師太有才了」。

據了解，「雞」姓是大陸嶺南地區特有的罕見姓氏，為佛山土著四大姓「雞、田、布、老」之一，如今在廣西東興較常見。值得一提的是，台灣有一家族姓雞，一共4人，目前住在桃園縣。