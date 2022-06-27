27日電價審議委員會決議平均電價漲幅達8.4％，工業用電大戶15％，工商協進會理事長吳東亮27日指出，工商界理解調高電價之必要性，當共體時艱，惟正值夏季電價與國內疫後復甦的關鍵時刻，電價調漲恐衝擊工商產業復甦，建議政府應再思考更妥善的配套措施以為因應。

吳東亮說，國際油價雖受地緣政治的影響居高不下，惟隨著美國及OPEC+持續增產，油價上漲壓力似有所緩解，且現階段停滯性通膨預警升高，今年內是否再次調漲電價，宜審慎深入考量。

他還說，電價調漲牽動國內物價，惟通膨尚受國際糧食短缺與原物料走升等因素影響，建議大宗物資進口關稅的降稅、免稅措施延長至今年年底，且儘可能緩升利率、穩定匯價，緩解物價上漲壓力。

吳東亮強調，充裕及穩定的供電是工商界關切的議題，未來幾年台灣電力需求年增率預計達2.5％，短期內仍希政府考慮將現有火力、核電等基載機組延役，維持穩定供電。長期而言，政府的能源政策應考量節能減碳與電力安全平衡發展，調整電力供需結構，提供工商界誘因，化危機為轉機，建立多元供電的可能性，例如太陽能發電的擴充、新一代核能、地熱等技術，強化能源供給韌性。