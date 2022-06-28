找出你的護照來！暑假倒數計時，不少民眾等不及規劃出門旅遊，台北喜來登大飯店今日宣布推出國旅加碼補助，6月28日至7月5日以「史上最殺的暑假優惠價」每晚2600元起，邀請民眾拿出久未透氣的護照住飯店享優惠，9月30日前可自由安排入住日期，加價199元另享米其林必比登推薦的阜杭豆漿套餐。

各國逐步解封，為出國旅遊暖身，趕快拿出護照檢查過期沒。台北喜來登迎接暑假旺季推出「暑假睡一波」優惠，每人每晚1300元起，等於重新申辦護照的價錢即可住飯店一晚，加價199元再享全台最火紅的中式早餐「阜杭豆漿」厚餅夾蛋早餐組，麵皮香酥有勁、蔥蛋柔軟細嫩，搭配濃醇的現磨豆漿，不必早起頂著太陽排隊，由專人將熱騰騰的早餐為您送房，專案更可累積萬豪旅享家Marriott Bonvoy積分點數。

迎接暑假，深受親子族群喜愛的「叢林探險之旅」也即將改版推出全新主題，7月1日起預訂專案，除可享受位於五樓專屬樓層的8大遊戲主題間玩樂外，連續入住兩晚專案的家庭再贈送插畫界的奧斯卡「波隆那插畫X國際無字繪本」雙聯展門票2張與限量周邊商品，和孩子們盡興徜徉在世界經典故事與文化中，度過美好假期。