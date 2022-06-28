漢翔(2634)今天將召開法說會，股價盤中一度逆勢上揚約2％。法人指出，全球旅運需求逐漸復甦，同時國際油價大漲，提高航空公司汰換環保省油的新機意願，有助航太產業的景氣恢復；另外，國防業務包括鳳展專案、高教機今年出貨大增，持續看好漢翔營運表現。

漢翔5月營收23.12億元，年增23.96％，前5月合併營收102.21億元，年增20.42％。歐美「報復性旅遊潮」出現，導致機場塞滿人航班大亂，對航太景氣是正面訊息。漢翔商用業務可區分為機體跟引擎，機體以商務客機恢復力道最強，已回到疫情前7～8成；波音發動機大廠向上游航太零組件拉貨力大加溫，尤其737 MAX復飛後，今年產能拉升，帶動漢翔引擎業務需求同步回升。

漢翔在國防業務上，包括鳳展專案、高教機以及軍方維修業務，軍方維修業務相當穩定，高教機今年預計8架機，今年起未來4年是認列高峰。

其他業務以綠能為主，今年2月與GE合作在台電通霄電廠整合做機具以外的廠房及設施。電動巴士持續與唐榮合作，待唐榮通過認證後，再做後續分工及相關規畫。