新竹市28日新增760例確診個案，今年以來累積6萬6236例，全市確診比例約14.7％，目前居家照護者仍有6372人、居家隔離者為1475人。

市府表示，目前國內家用快篩試劑數量充足，但因應滿6個月至5歲幼兒疫苗施打作業尚未進行，自7月1日起將實施第2輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取1份5劑快篩試劑，亦提醒尚未領取第1輪免費試劑的家長，盡速持幼兒健保卡前往指定通路藥局領取。

市府也提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

另，7月1日將啟動第3輪家用快篩實名制，購買模式與第2輪相同，取消單雙號的購買限制，每輪每位民眾僅能購買1次（可代購），1份5劑、每份售價500元，有需要購買民眾可參考竹市快篩實名制藥局地圖。

衛生局指出，中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大疫苗施打站，本周持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每周一、三、五莫德納，每周二、四BNT，民眾可持身分證、健保卡及小黃卡到站施打。

衛生局也提醒，有關指揮中心公布6個月至5歲幼兒疫苗、5至11歲兒童疫苗第3劑及部分對象開放第4劑的疫苗接種政策實施時間，目前尚未正式開放，將由指揮中心視疫苗供應安排，時間另行公布。