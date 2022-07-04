桃園市4日新增2411例本土個案，較3日下降24.94％，市府持續提高疫苗覆蓋率，周三、周五和周六開設26處社區接種站，不限年齡、不限劑次都能施打，確診者則以確診日起3個月後再施打。

中央流行疫情指揮中心4日公布桃園新增2411例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較3日3212例，桃園疫情單日下降24.94％，其中65歲以上個案占8.71％、18歲以下個案占21.94％，整體趨勢緩慢往下。

王文彥說，市府為提升民眾保護力，這周持續規畫開設26處社區接種站，在7月6日提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限年齡與劑次，只要符合接種資格（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上），都可以前往施打。針對65歲以上長者仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

王文彥提醒，如果這段期間有COVID-19確診，則建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

王文彥指出，桃園市居家照護目前在案數共2萬5330人，照護案件累計44萬4320人，已完成43萬7742人，累計完成率約98.5％，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。截至7月3日，專責ICU開設54床、收治34人、ICU空床數20床，專責病房784床，收治267人；收治比率34.1％，空床數517床，醫療能量充裕。

王文彥表示，3日桃園市社區醫療採檢站的看診人數為85人、PCR採檢人數140人，統計5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬5381人， PCR採檢人數則為10萬7632人。民眾若經快篩陽性，可就近選擇提供陽性判讀服務的30家醫院及269家診所，醫療院所會提供完善的照護服務。

王文彥提到，指揮中心7月1日公布針對已解除隔離之確診個案，COVID-19重複感染之定義及個案處置原則，於發病日或採檢日1-3個月內因症狀惡化以及PCR陽性(Ct值＜27)或抗原／核酸快篩陽性，醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理，後續由疾病管制署各區管制中心研判是否為新的確定病例，並啟動相關防疫措施。