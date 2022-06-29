北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在土耳其與芬蘭和瑞典達成協議，不再反對兩國加入北約後，北約領袖29日將正式邀請芬蘭和瑞典加入這個軍事聯盟。
史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在馬德里的重要會談後表示：「我很高興宣布，我們已達成協議，為芬蘭和瑞典加入北約鋪路。土耳其、芬蘭和瑞典已簽署備忘錄，處理土耳其關切的事項，包括武器出口和打擊恐怖主義。」
土耳其的主要要求是芬、瑞兩國不再支持境內的庫德族好戰團體，並解除對土國的武器禁運。
土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的辦公室也發表聲明表示，土耳其在同意芬蘭和瑞典加入北約前，已從兩國「獲得它想要的」。
聲明中說：「土耳其在打擊恐怖組織上大有斬獲，土耳其獲得它想要的。」
聲明指出，兩國同意在打擊庫德工人黨（PKK）和其他庫德族好戰團體上與土耳其充分合作，並解除對土國的武器禁運。兩國在土耳其2019年軍事入侵敘利亞後採取這項禁運措施。（譯者：陳政一）1110629
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。