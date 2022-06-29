高雄鋼鐵人先前遭到某媒體報導疑似「中資」介入，高雄市政府打算不繼續租借鳳山體育館，29日發布聲明稿駁斥，更強調將會繼續採取法律途徑控告某媒體，也未接獲任何主管機關通知場館合約變更事宜。

以下高雄鋼鐵人聲明稿內容，「某媒體指稱本球團“滅館”危機，乃子虛烏有，請勿訛傳。

1. 某媒體111年6月26日報導指稱，本球團因增資案審查因素，將致“滅館”危機云云，惟查，該特定媒體先前報導本球團相關訊息時，因涉有違法不當，由本公司對其提起相關訴訟，刻正進行中，今竟再以聳動標題續為報導，致影響本球團社會聲譽，對此至感遺憾，並委請建業法律事務所王晨桓律師確保本球團權益。

2. 本球團場館事宜，權屬高雄市政府，本球團向來依法依約履行義務，迄今亦未接獲任何主管機關通知有合約變更之情事，至於個別投資人向經濟部投審會申請增資案乙節，與本球團之營運無涉，本公司亦完全尊重並配合主管機關之程序與決定。

3. 對於各界先進及廣大球迷一路以來的關心與支持，於此再申謝忱，若有任何重大訊息，本球團將秉持透明公開之一貫立場，於第一時間周知大眾，請以本球團官方資訊為準，切勿訛傳不實報導。」