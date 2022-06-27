當台北富邦勇士順利完成2連霸，全隊都沉浸在封王的慶祝情緒之中，「野獸」林志傑說：「能在40歲拿到總冠軍感覺很棒，這代表我很努力，且透過正常訓練保持狀態，但我必須更加專注，我在下半場明顯體能下滑，後面還發生不少失誤。」

這就是林志傑自律甚嚴的誇張程度，不過當被問到自己還能打多久，他說：「我們今年目標已經拿到了，我想要先放鬆一下，解放自己一下，等到兩個月後才來開始練球，我也不會去想自己還能打幾年。」看來野獸還沒打算太早退休。

回顧富邦勇士本季狀態，林志傑表示，我們整個球季表現起起伏伏，也沒有被外界看好可以奪冠，不過球賽就是這樣子，最後就是會有贏家的，「無論如何很感謝這麼多球迷願意進場支持我們，能夠在這樣的環境下奪冠，感覺真的很棒。」

當賽後準備在休息室內噴香檳慶祝之際，林志傑慢慢走進記者室，很熟練地把個人物品與球鞋脫掉放好，然後才走進休息室內跟大家慶祝，看來他果然是經驗豐富，只是看著他今晚狂轟25分的火力，看起來怎麼可能像是40歲的老將，只能說他太神了。