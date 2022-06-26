烏克蘭國家隊總經理Andrii等一行人4月初接受P. LEAGUE+ 高雄鋼鐵人的邀請，來台灣躲避戰火，並與高雄鋼鐵人球團進行籃球訓練等相關事務交流，雙方也建立緊密互動關係，但為了備戰世界盃資格賽，已於5月底離台。

但在「約戰哥」林家暉的協助與牽線之下，烏克蘭國家隊感謝鋼鐵人球團的支援和協助，近日在葡萄牙參加邀請賽時，率先穿上印有高雄鋼鐵人與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相，兩場比賽取得一勝一敗的成績，先以76比61贏斯洛伐克，另一場是1分飲恨葡萄牙。

結束葡萄牙邀請賽之後，烏克蘭國家隊返回拉脫維亞，持續備戰7月初的世界盃資格賽，這套印有高雄鋼鐵人與藝術家建設logo的球衣，將會在烏克蘭國家隊出戰喬治亞和北馬基頓的這兩場比賽中亮相，讓烏克蘭國家隊對於台灣官方與民間伸出援手的感恩之心，躍上國際舞台。

除此之外，林家暉再次扮演居中牽線的角色，希望能促成烏克蘭國家隊來台灣參加已經停辦2年的瓊斯盃，與其他交流賽等相關事宜。如果瓊斯盃能在今年8月復辦，烏克蘭國家隊會穿上同一套印有鋼鐵人與藝術家建設logo的戰袍出賽，高雄鋼鐵人感謝烏克蘭國家隊的回饋與相挺，讓這份國際間的友誼有著更特別的意義，也期許烏克蘭國家隊能夠帶著鋼鐵意志，在世界盃資格賽拿下好成績。

高雄鋼鐵人感受到烏克蘭國家隊在面臨家鄉戰火時仍積極備戰的努力，高雄鋼鐵人會與烏克蘭國家隊相互砥礪，為爭取球隊各自最好的成績而努力。