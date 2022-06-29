1名男網友在《爆料公社二社》發文，日前他在咖啡廳時遇到1名老外帶小狗進咖啡廳，還拿店家提供的玻璃杯裝水給小狗喝，讓原PO發文直呼：「下一個客人喝到這個杯子的話怎麼辦？」貼文一出，引起兩派網友熱議：「下次請直接跟他講，不要上網靠北」、「這行為不能接受」、「今天一個遊民進來消費你也有話要講嗎」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》以「雖然你是阿豆仔也很有愛心，但是你不是盲人，怎麼可以帶狗狗到餐廳裡面來？」發文寫下，1名外籍男子，將小狗帶進咖啡廳，原PO表示這隻小狗不是導盲犬，僅是一般的土狗，雖然他也是愛狗人士，但看見對方將咖啡廳提供的玻璃杯裝水給狗狗喝，讓他氣得直呼：「那下一個客人喝到這個杯子的話怎麼辦？」

文章曝光後，不少網友們紛紛留言：「那下次請直接跟他講，不要上網XX」、「這行為不能接受」、「如果真的有不合店家規定，應該先找店家說，你特別說土狗是？土狗錯了嗎」、「拿店家水杯給寵物喝水感觀可能會造成有些人不舒服，相信店家在客人結束消費後都會清洗該客人使用後的所有物品吧，今天一個遊民進來消費你也有話要講嗎」。

不過也有人表示：「希望愛狗人士可以做好自身管理，不要讓很多友善的店家被罰錢，到時候沒有店家有意願讓人帶狗兒去，苦了一票自律的飼主跟狗寶們」。