2022年「選擇美國投資高峰會（Select USA）於26日到29日在美國馬里蘭州舉行，由國發會主委龔明鑫率團，這也是台灣連續4年成為該高峰會最大外國代表團。龔受訪時指出，除了半導體，生醫、電動車、5G通訊、太空低軌衛星、新創，都非常有機會和美國合作並投資。至於投資金額，還是以台積電最高。

龔明鑫在接受華盛頓郵報（Washington Post）專訪時指出，這次帶領的7個Select USA的分團，台灣都已經發展的不錯，除了半導體之外，包括生醫、EV（電動車）、5G通訊、太空低軌衛星、新創，這幾個領域台灣都非常有機會可以跟美國合作。事實上有些廠商已經開始彼此合作了，透過Select USA把這個合作變成系統性、機制性的話，合作會更順利。

至於上述領域，未來是否有機會會到美國投資？龔明鑫說，是有的，如說藥華醫藥是生醫領域，去年已至美國投資；友通做電腦系統整合；緯穎Wiwynn是伺服器，有關高級雲端運算、資料庫；英業達則是ICT控股投資。

龔明鑫也說，台積電的供應廠商，如長春公司，已陸續在亞利桑那投資，形成產業聚落，因人力需求極高，未來將帶動周邊就業，並導入附近大學相關科系畢業生。另外還有鴻海，他們併購公司並擴廠後，電動車已投入美國，在俄亥俄州，並且已經接獲美國的訂單。

龔明鑫說，台灣投資美國可以看到有很大的轉變。投資一個地方有基於很多理由，一開始是基於美國市場，有點像是批發的倉庫、銷售的據點；或者是說他基於他的原物料，所以有一些石化業像台塑，因為美國是產石油的，那就會在那邊做投資，但這個已經是過去。

龔明鑫還說，將來這個部分還是會持續，因為美國還是最大的市場、或擁有原物料，但是過去所謂的科技產業的部分，向來是美國投資台灣。但是現在不一樣，因為台灣在技術上、資金上，也發展出來了，包含半導體、伺服器、資料中心、網路通訊，甚至於生醫啊，也開始投資美國，投資美國很重要的就是技術上的一些合作，共同發展出所謂一些解決方案和市場出來。

至於投資數字，龔明鑫說，整體數據來看，台積電當然是最多的，他是35億美金，然後像緯穎是伺服器，大概4億美金。台灣整體對美投資的總數，每一年大概不同一樣，有高有低，大約平均在3到8億美元左右，假如有大的案子就會衝高。像是2018年衝高到20幾億美元，而2020年因為台積電加上相關廠商赴美投資，飆升到40幾億美元。

國發會說，龔明鑫在專訪中討論台美合作、半導體產業、以及此行Select USA為雙方建立了系統化的合作機制。在談及台美投資發展歷程時，龔表示，隨著台灣的技術、經濟逐漸成熟，過去美國對台灣的單向投資情況已有所不同，台灣開始投資美國，雙方共同在技術上合作，找出合適的解決方案。

國發會說，龔明鑫強調，台灣過去40年來，雖然在中國的威脅之下，但仍然在國際友人的協助下，還是有良好的經濟發展，甚至還扮演關鍵性的地位，這個情勢應該會持續。雖然的確面臨中國威脅的風險，但台灣不能因為這個風險而停止進步和發展。