基隆二信高中廣設科學生林庭綺（中）、詹祺禎（左）、楊可晴（右）合力創作「永和逗漿」，奪全球最佳新銳獎。（基隆二信高中提供／陳彩玲基隆傳真）

第31屆時報金犢獎以「原創只有一次」為主題，基隆二信高中廣設科學生林庭綺、詹祺禎、楊可晴合力創作「永和逗漿」，運用插圖方式，搭配各類消費族群故事，獲評審青睞，勇奪台灣地區「新銳獎」及全球總決審的「最佳新銳獎」。

時報金犢獎是大專院校、高中職設計及傳播相關科系師生，非常重視的賽事，參賽類別分為廣告設計類、技術類、指定品牌類及跨境類，為鼓勵高中職生創作，特別設置各賽區新銳類，今年邁入第31屆，吸引全球1410所院校、逾10萬件作品參賽；今年台灣賽區新銳類總計14件作品入選，其中一件作品「永和逗漿」來自二信高中，在全球總決審中獲「最佳新銳獎」。

二信高中得獎學生林庭綺、詹祺禎、楊可晴分享設計理念表示，現代人喜歡追求健康的生活品質，因此，針對消費者年齡層、職業，以及產品特點為策略發想，希望透過包裝設計，傳達並推廣歷史悠久的永和豆漿，將其融入消費者的日常生活中，讓消費者隨時隨地可以停下腳步，在逗留時刻品嚐一口，補充能量。

指導老師林慧雅指出，作品概念起源，出自心智圖分析人們隨時消耗能量待補充，故設定學生、上班族、新銳媽媽等三大族群為設計軸線，用簡單歡樂的插圖方式表達主題意境，訴求在忙碌生活中捕捉短暫逗留，用耳熟能詳的永和豆漿補充能量再出發，並搭配輕鬆的漫畫述說小故事。

二信高中校長林立說，全世界最大的廣告獎「坎城創意獎」不過6萬多件作品，金犢獎則高達10萬多件，本校今年16件作品入選獲獎，能有此佳績相當不易，他認為，金犢獎不僅是一項比賽，更是老師及學生交流的平台。