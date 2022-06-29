有名騎士在台中榮總前欲將機車牽離，但滂沱大雨導致街道積水成「小河」，該騎士費盡心力才脫困。（翻攝自臉書爆廢公社）

溯溪的節奏！有網友拍下台中榮總前影片分享在臉書，影片中可見有位男子欲將把機車牽離，豈料，滂沱大雨也讓街道瞬間成為「小河」，該機車不斷被水流猛烈衝擊，濺出水花，幸虧一旁騎士見狀幫忙，不到5公尺的距離，2人推了20秒才脫困。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段35秒影片，影片中可見因午後雷陣雨關係，下起滂沱大雨，街道也被淹沒，有名機車騎士欲牽車離開，慘遭水流衝擊，水花不斷濺起，該騎士動彈不得，此時，另外有1名騎士加入幫忙推車，2人奮力的推著機車，大約不到5公尺的距離推了20秒鐘才脫困；原PO也太貼文寫下「我找不到形容詞來形容這雨勢了，大家路上小心！」。

影片一出，網友全驚呆紛紛留言表示，「太無情了，直接變水上摩托車」、「為什麼要逆行呢？順行不就好了」、「下次出門記得帶衝浪板」、「奇怪？都一樣下大雨，他那邊怎麼感覺下的比較好玩」、「完美詮釋了腳沒麻可是一樣走不掉」、「這是鮭魚逆流而上的情況吧」、「溯溪的節奏」。

也有不少網友詢問此地點，原PO也表示此拍攝地點是在「台中榮總前」，還有網友詢問這是什麼河，原PO也開玩笑的回應是「台中中港河」。