王少筠／綜合報導

北約組織（NATO）年度峰會正在西班牙馬德里展開，日、韓、澳、紐領袖首次以觀察員身分獲邀出席，並在29日召開北約亞太4夥伴國（AP4）會議。值得注意的是，美國總統拜登同日也與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅舉行三方會談，就加強美日韓合作、應對北韓核彈威脅達成共識。

韓聯社報導，會中最先發言的拜登指出，美日韓三方合作對達成3國共同目標而言至關重要，其中包括朝鮮半島完全無核化、維護印太地區的自由開放等。他表示，美國對北韓持續進行核試驗的可能性感到憂慮，藉這次會談重申對韓國國防的承諾。他還說，希望能與日韓持續這種形式的對話。

尹錫悅表示，面對不斷升級的北韓核彈威脅及日益不穩的國際局勢，進一步深化三邊合作的重要性更加突顯。岸田則說，北韓追加挑釁的可能性遽增，日本願同美韓應對北韓核彈威脅。這次三方會談是繼2017年9月在聯合國大會場邊舉行後，時隔4年9個月再次召開。

雖然日韓本次並無雙邊會談計畫，兩國元首28日在西班牙國王主辦的晚宴上曾短暫交談，尹錫悅並向媒體表示，他認為岸田能成為攜手解決韓日問題、改善雙邊關係的夥伴。韓國總統府相關人士透露，在北韓加速研發核武器及彈道飛彈的情況下，尹錫悅政府重視與美、日合作，也有意改善降至冰點的日韓關係。

北韓中央通信社（KCNA）則在美日韓三方會談前數小時刊文，稱日、韓向美國低頭，協助美國建立「亞洲版北約」以壓制中俄、實現稱霸世界的野心。文章指控美國「無視亞太國家高度重視的安全需求與擔憂，一心只與走狗展開軍事合作」，將挑起新的冷戰。