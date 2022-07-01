南韓總統尹錫悅1日在乘坐「空軍一號」專機從西班牙返韓途中召開記者會，他表示，美日韓首腦一致認為有必要重啟暫停許久的三邊軍事安全合作，以應對朝核問題。

尹錫悅6月27日啟程赴西班牙馬德里出席北約組織（NATO）峰會，並在為期五天的訪問期間出席美日韓首腦會談、日韓澳紐四國首腦會談和各種雙邊會談等共16場外交活動。尹錫悅說，此行當中，美日韓首腦三邊會談是最重要、最有意義的一項外交日程，第二大重點是出席北約峰會聽取各國領導人對安全形勢的看法，北約亞太地區夥伴國（AP4，即日韓澳紐）峰會也相當有意義。

日韓兩國首腦以出席北約首腦會議為契機實現多次接觸。28日起在馬德里舉行的為期兩天的北約峰會上，尹錫悅與日本首相岸田文雄共形成5次會面，兩人當面確認以改善兩國關係為目標的共識，預計兩國關係的改善有望提速。

南韓總統室相關人士29日就日韓首腦的會面作出積極評價稱，首腦之間似乎已經做好了透過「自上而下」的方式（緩解日韓關係）的準備。28日晚，在西班牙國王主辦的歡迎晚宴上，尹錫悅首次同岸田文雄會面，並表示「希望在日本參議院選舉（7月10日）結束後，面向未來的解決日韓間懸而未決的問題。岸田表示，知曉尹總統致力於改善日韓關係。日方願同韓方一道推動兩國關係健康發展。

29日，尹錫悅與岸田兩人在美日韓首腦會談、亞太4個夥伴國峰會、與北約秘書長合影、北約峰會上也進行了面對面交流。尹錫悅在當地舉行的簡式記者會（Doorsteping）上表示，相信可以和岸田一道解決韓日之間懸而未決的問題，為兩國未來共同利益發展兩國關係。

南韓政府為解決二戰被強徵勞工賠償問題，決定於7月4日成立民官協議體，實務層面也正在加快實施改善韓日關係的措施。對日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）正常化也表現出積極態度。

但日韓構想的改善關係和對朝政策方面是否步調一致，還是個疑問。岸田文雄29日在美日韓首腦會談上表示，希望朝鮮的武力挑釁能得到積極遏制，為應對（朝鮮）飛彈威脅，相關的應對訓練和聯合訓練非常重要。他還強調要加強日本的防衛力量。

南韓總統室相關人士對此表示，日方沒有同韓美討論過是什麼類型的演習，但僅限於非戰鬥、純人道主義救援方面的美日韓軍事演習事例很多。過去也有過互相派遣參觀團觀看演習的情況。由於日本行使集體自衛權的問題、和平憲法結構的制約，美日韓安全合作需要時日，是需要逐步探討的問題。這可以解釋為，雖然眼下實現美日韓軍事合作的可能性很小，但似乎留有可能。

《韓民族日報》1日指出，對於二戰強徵勞工賠償問題等敏感問題，如果日本堅持「韓國需要拿出解決方案」的要求，實際上兩國關係將很難得到改善。如果政府在歷史問題上不徵得受害者的同意和充分聽取輿論意見，繼續與日本密切接觸，可能會遭遇逆風。

不少人擔心，以安全合作為前提的關係改善會給日本擴張軍事力量提供動力。岸田政府提出承若稱在5年內將防衛費從目前國內生產總值（GDP）的1％提高到2％。尹錫悅在候選人時期在被問及有關參與美日韓軍事同盟和日本介入韓半島的問題時，他回答，有事時日本也可以進入韓國，但並不一定以這個為前提，這引發了較大爭議。