關於確診新冠康復後再次感染的狀況，美國學界有了新發現，稱重複感染可能為患者帶來新的、甚至長期的健康問題。相比確診一次的人來說，死亡風險更提升至2倍以上，還可能引發神經系統、心臟、腎臟相關疾病。

據美國有線電視新聞網（CNN）5日報導，主導這項研究的是美國聖路易斯華盛頓大學 (WUSTL)流行病學博士阿里(Ziyad Al-Aly)，分別針對25萬名僅確診一次的人，以及38萬名重複感染2次以上的人進行比較。發現無論是否接種疫苗，日後身體出現新的健康問題的可能性會隨著時間推移、重複感染次數而增加。

大眾的認知是，先前感染新冠病毒幫助日後免疫系統識別，並且更有能力與它對抗，一次兩次接續感染，也許不會造成太大影響。阿里表示「事實不然」，研究表明與確診一次的人相比，感染2次(含)以上的人在最後一次呈陽性後半年內，死亡風險恐高出2倍以上、住院風險則攀升至3倍。此外，後者罹患糖尿病、疲倦，或是神經系統、消化系統、心臟、腎臟等疾病的機率也更高。

重複感染後出現的常見症狀包括胸痛、心臟病發、心包炎、血栓、呼吸急促、肺積水等。

另外，專家提醒，重複感染若出現在免疫功能衰弱族群或重症病患中，可能會引發更嚴重的健康問題，進而提出年齡、性別、個人健康狀況也是影響關鍵，呼籲這些人進入公共場所時戴上N95口罩保護自己。