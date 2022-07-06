在這次G20二十國集團會議期間的中美外長會晤上，是否會談到台灣問題和涉疆問題？中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會中並未正面回應，而是重申「一個中國原則」立場，並再度指責美方藉由新疆問題抹黑中國。

在今天的中國外交部例行記者會中，法新社記者問到了中美兩國外長會晤要談及的問題。趙立堅表示，台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要最敏感的問題。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此均有明確承諾，拜登總統作出「四不一無意」表態，也包含不支持「台獨」。美方應該恪守中美三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止虛化、掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

趙立堅指出，涉疆問題是中方的重大關切。所謂新疆存在強迫勞動，完全是美方為抹黑、遏制中國炮製的彌天大謊。美方實施《維吾爾強迫勞動預防法》是上述謊言的繼續，也是「以疆制華」的升級。國際社會看得清清楚楚，不是中國在搞強迫勞動，而是美國在搞強迫失業，強行剝奪新疆各類產業數10萬工人最基本的工作權利。

趙立堅表示，不是中國在壓迫人權，而是美方在「強迫返貧」，破壞好不容易擺脫貧困的新疆各族民眾的生計，美方甚至連新疆的扶貧項目也不放過。不是中國在違反國際規則，而是美方強迫脫鈎、斷鏈。美方應停止炮製強迫勞動的謊言、停止實施「維吾爾強迫勞動預防法」，以實際行動為兩國各領域合作創造有利條件，而不是製造新的障礙。