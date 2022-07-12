中共二十大將於秋天舉行，港媒披露，中共中央總書記習近平將被推選連任，且黨政權力架構已調整，以助習長期執政。而除了「黨的核心」、「軍隊統帥」，他還將正式冠上「人民領袖」稱號，「一個國家、一個政黨，一個領袖至關重要」將成為宣傳要點。

香港《明報》報導，習近平將繼續被推選連任。北京政情觀察人士指出，此前所有的黨政系統權力架構調整，都已為習近平長期執政做好鋪墊。而另一名有軍方背景的人士稱，武裝力量有高度的共識，希望在習近平掌舵中國時，解決台海兩岸分治這一重大問題；該人士表示，實現兩岸統一，「人民領袖」這一稱號對習而言也將實至名歸。

另據北京消息人士，習近平將正式冠上「人民領袖」稱號，在選舉前，中共廣西壯族自治區第十二屆委員會第三次全體會議刊發公報顯示，「會議強調，要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

去年在十九大六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》後，「人民領袖」一說逐漸在黨內展開。作為中共第三份歷史決議，其中的「兩個確立」，使得提出「人民領袖」的稱號水到渠成。

在中共歷史上，目前只有毛澤東及華國鋒被稱「領袖」。毛被稱為「偉大的領袖和導師」，華國鋒曾短暫獲封「英明領袖」。

有大陸政治學者表示，「即使將來習近平不擔任國家主席和總書記，但作為領袖、核心，只要他活着，他的影響力就是第一位的。」

有熟悉中共文宣系統的人士稱，在解讀、學習報告時，官方將強調並自然的使用「領袖」稱謂。屆時，「一個國家、一個政黨，一個領袖至關重要」將成為宣傳定式。

目前，宣傳領域已進入「二十大時間」。「人民領袖愛人民，人民領袖人民愛」、「黨的核心、人民領袖、軍隊統帥」等口號已逐漸展開。履新不久的新華社社長傅華要求，「推動核心報導天天見、天天新、天天深」。作為意識形態重地，中宣部部長現由「習家軍」要員、政治局委員黃坤明兼任。

宣傳系統的知情者稱，與十八大六中全會習近平獲得「核心」稱號前，地方官員較為拘謹的表態不同，二十大後，「領袖」的尊稱將流行開來。知情者稱，「這並非中央宣揚個人崇拜，而是因應國內外局勢變化，黨政軍民有高度的共識。」