年底台灣地方選戰已吹響號角，由於選舉結果牽一髮動全身，會影響2024年總統大選的布局，所以朝野政黨都糾纏於提名候選人的問題，把這場選舉視為2024年的前哨戰；但美國前國防部官員唐安竹(Drew Thompson)卻大膽預測，中共可能在5年內對台動武，時間就選定2024這一年。

受到俄烏戰爭的影響，最近我們不時聽到中共武力犯台的說法，甚至還提出各種「時間表」；無論如何，2024確實是影響台海形勢關鍵性的一年。

美國總統拜登能否順利連任，牽動選後中美競合關係；台灣大選結果，則將影響兩岸和戰關係；年底中共「20大」後，習近平看似「穩坐釣魚台」，但卻要面對如何「打掃乾淨屋子再請客」的問題。

台灣無力改變中美關係，但要努力避免台美和兩岸關係受到不利的影響。因此台灣的當務之急是厚植應變的能力，尤其要把經濟搞上來。

俄烏戰爭使中美再度聚焦於冷戰時期的東、西對抗；但對新興市場和發展中國家而言，關注的還是民生議題。尤其是新冠疫情和戰爭對糧食、能源供應造成的巨大衝擊，已產生全球性的通貨膨脹危機。

美國想運用印太戰略遏制中共，但亞太國家關注經濟安全的程度，超過了軍事安全，拜登政府被迫拋出了「印太經濟架構」；習近平想以擴大「金磚+」來抗衡西方，但所要爭取的對象，多數覬覦的是中國大陸的龐大市場。

身為在野黨，國民黨應提供較執政黨更好的政策選擇，來因應台灣外部形勢的變化。國民黨主席朱立倫訪美發表「親美反共」的言論引起爭議；但台灣人民關注的是切身利益的問題，這不是爭辯九二共識就能解決的。

韓國瑜當初能贏得高雄市長選舉，依靠的不是九二共識。民調顯示，那些支持韓的選民，多數不知道這是「什麼碗糕」？九二共識是打開兩岸談判之門的「通關密語」，不是解決兩岸問題的「萬靈丹」；但兩岸如果沒有對話管道，兩岸問題就沒有和平解決的可能。

拜登欲維持「美國第一」，要靠實力；習近平欲實現「中華民族偉大復興」，也要靠實力。實力的核心就是經濟。「冷戰」的終結，濫觴於東、西方經濟力量的消長，經濟力量也會是決定「新冷戰」的勝負關鍵。國民黨曾在台灣長期執政，主要是因為讓台灣的經濟力量，像《紐約時報》社論形容的那樣：「大到不容忽視」。

安全是台灣的核心利益，但安全不是「天上掉下來的禮物」。民進黨政府基於「備戰」思維，一直偏重於強調軍事安全，忽略它在國家資源分配所產生的排擠效應。國民黨若想重返執政之路，就必須提出厚植台灣經濟實力的辦法，為台灣人民端出一盤價亷物美的牛肉。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

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