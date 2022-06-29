是德科技委託市調機構Forrester針對測試流程進行調查，這份《透過自動化和人工智慧（AI）降低測試複雜性》的研究報告指出，自動化已變得普及，75％企業透過自動測試和手動測試相輔相成，然而僅11％企業有完整的自動化策略，隨著測試複雜性不斷升高，測試項目也持續增加（77％），若缺乏自動化能力，產品開發速度將大幅趨緩。

是德科技表示，從調查中得知，企業對於提高測試自動化程度備感壓力，特別是被問到未來規劃時，手動或部分自動化已經無法滿足企業的需求，如果沒有AI驅動的自動化，他們將難以應付複雜的測試，此外，COVID疫情也將加速帶動遠端開發、自動化測試流程的廣泛採用，而數位分身的使用率也將大幅上升，因為開發團隊須盡力讓身處不同地點的所有成員共同協作，是德科技致力將整個工作的流程智慧自動化，整合到軟體產品組合中，以滿足這些需求，並推動測試與驗證自動化的發展。

是德科技進一步表示，複雜的測試帶來許多挑戰，如測試週期變長而無法準確地找出錯誤和問題、修正，都會直接影響效率與產品開發流程，51%受訪者擔心資安漏洞風險上升、48％受訪者擔心費用增加、42％受訪者擔心產品上市時間延後、36％擔心產品缺陷、34％擔心營收損失。由於手動和部分自動化的測試無法跟上產品複雜化，45％受訪者考慮在未來三年採用全自動化，增幅達409％。52％受訪者表示，他們將採用AI來整合複雜的測試套件，增幅達325％ 。

轉換至智慧型自動化測試策略後，是德科技認為企業可享受許多好處，受訪者預期的好處包括生產力提升（59％）、獲得模擬產品功能或效能的能力（54％）、節省修正和重新測試的時間（53％），至於受訪者所預期的業務效益則包括客戶滿意度提高（59％）、縮短產品上市時間（50％）、更彈性的產品開發週期（50％）。