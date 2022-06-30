「雲旭樓」的牆面保留一面公民與道德教育中心德目的黑板。（周麗蘭攝）

雲林縣府於2010年指定雲旭樓為縣定古蹟，文化觀光處於2019年發包整修，去年10月完工，室內空間相當大。（周麗蘭攝）

雲林科技大學校內舊雲林國中校址留下的「雲旭樓」去年整修完工，雲林科技大學今年4月向教育部申請建物無償撥用，擬作為教室或體驗活動場地，雲林縣府認為用途應與雲旭樓歷史有所關聯才好，將與雲科大協商作為縣史館籌備處。

雲林國中是1968年9年義務教育正式施行首年在雲林縣新設的7處國中之一，該棟建築是折版型式屋頂的3樓建物，這個形式是60年代國中校舍的特殊作法，也是九年國民義務教育校舍標準圖的建築型式。

1988年雲林縣政府爭取設立雲林技術學院，雲林國中遷移到斗六市明德路現址新建，舊址的雲旭樓因故未拆除，雲林縣府於2010年指定為縣定古蹟，文化觀光處於2019年發包整修，工程經費約2668萬元，去年10月完工。

雲科大今年4月向教育部申請建物無償撥用做為文化資產教學、傳習、社會實踐等場所使用。據了解，雲科人文學院教室不夠，校方擬作為教學用途。

雲林縣長張麗善日前視察雲旭樓再利用進度，聽取雲科大簡報雲旭樓再利用活化的規畫，校方僅表示將作為文化資產培訓人才之用，尚無明確規畫。

張麗善期許雲旭樓未來再利用方向能彰顯古蹟文化價值、歷史意涵、公共利益，開放公共參與，成為雲林文化資產保存的典範。

文觀處長陳璧君表示，《雲林縣志》正在編纂中，將於2026完成編纂出版，期能喚起雲林人共同歷史記憶與文化自信，因此盼再利用雲旭樓作為「雲林縣史館」及「縣志編纂籌備處」，讓縣志編纂團隊及對本縣歷史有興趣的民眾、學子有一個可以聚會討論的場域，而建物本身就具有雲林歷史意義。