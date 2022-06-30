NCC昨公告《數位中介服務法》草案，其中NCC將成立一個數位中介服務專責機構，預計將捐助25億元，成立專門處理網路治理之財團法人。國民黨鄭麗文痛批，NCC以管制網路言論自由，行養網軍之實，就是在排除異己，濫用政權限制人民言論，為選舉捐助25億元打網路假消息？這分明就是捐助25億養一堆綠色網軍。

鄭麗文指出，我國首部網路監理法令昨天也由 NCC 公告出爐，但是《數位中介服務法》中，主管機構竟然是要花25億元成立專門處理網路治理之財團法人？且草案內將一口氣規管五大類社群平台，只要市占超過 10％ 列為「指定線上平台服務提供者」，包含Facebook、Youtube、Netflix，違規最高罰千萬元，這豈不是此地無銀三百兩嗎？

鄭麗文表示，華視光是今年就連續出包好幾次， NCC從卸責、甩鍋，一直到前兩周才僅僅開罰100萬元，現在居然要以管制網路言論自由，行養網軍之實，就是在排除異己，應該交由法院判決，憑什麼濫用政權限制人民言論？為了選舉捐助25億元打網路假消息？這分明就是捐助25億養一堆綠色網軍了吧，NCC 要花​25億養多少個秉樞？瑋豐？蕙如？柏璋？

鄭麗文指出，就​​連賴清德副總統都公開喊話過，請蔡總統要求網軍停止攻擊，難不成蔡政府現在是直接不演了？攤牌告訴大家原來民進黨的網軍側翼就是這樣賺錢的？即將名正言順的成立第四軍？總統啊人民納稅錢是可以這樣花嗎？什麼都可以外包？反正外包沒權力出事又可以卸責，這麼好康的事情果然都需要民進黨的黨證，除了農委會的1450萬現在又多了NCC的25億網軍收入。

鄭麗文直言，網路上的假消息滿天飛，並非只有選舉年才會有，百姓早就已經不勝其擾！現在電視台也是一片綠油油，因此被懲處的又有哪些？華視出包不斷，跑馬燈失誤、名稱錯誤百出，卻只輕罰 100 萬，相比中天當年被撤照關台，哪個才是重罰？只要是綠的都輕輕放過，藍的就是道德淪喪，這樣的監管機關，還能奢望他們能多有力的打擊網路假消息？

鄭麗文強調，更別提 2018 年不是成立了事實查核中心嗎？當事實查核中心跟要成立的網路治理之財團法人自己造謠，是不是沒人可管 ？誰要負責查核事實查核中心跟網路治理之財團法人，還是讓造謠、新聞一條龍產線繼續下去 ？