新北市1名黃姓慣犯（59歲），專門鎖定校園行竊，他在去年8、9月間，趁夜間潛入林口某國中校園行竊，不僅上半身赤裸，頭上還套著絲襪，他入侵導師辦公室，竊取7萬5千餘元現金及450元禮券，但因裝扮太過特殊，迅速被警方鎖定，警方依竊盜罪嫌及毀損罪嫌將他函送，黃嫌也於今（30）日遭新北地檢署起訴。
去年8、9月間，新北市林口某國中遭竊，導師辦公室內的班費、禮券等有價物遭人竊取，警方獲報後立即進行調查，發現竊嫌打破辦公室窗戶玻璃入內行竊，且在行竊時頭戴絲襪、上半身赤裸，研判是想企圖讓警方無法辨識，但因裝扮過於特別，警方迅速鎖定黃男身份，且確認他為1名校園慣竊，過去也都以相同裝扮、手法行竊。
警方確認竊嫌身份後，依法寄發通知書要求黃嫌到案說明，但他拒不到案，因此警方備齊相關事證，將其函送新北地檢署偵辦，檢方今天依竊盜及毀損罪嫌將他起訴。
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