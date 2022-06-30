最近因著《小小頂級廚師美國版》的台裔女孩Liya，在比賽中以台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉，獲得了「地獄廚神」戈登的讚賞，也讓台灣美食在國際上也受到關注，而Uber Eats一直以來也深耕台灣，繼日前啟動台南傳統市場外送，拓展與七大城市、超過700間菜市場攤商合作規模以後，今（30日）再公布平台活躍商家合作夥伴突破7萬家以外，當中台式料理餐飲選項更閃最多，占全平台總餐飲選擇30%的比例，更宣布啟動「挺台灣美食之光前進世界」計劃。

此次Uber Eats的「挺台灣美食之光前進世界」計劃，就將在7月20日前舉辦為期三周的台味爭霸全民票選活動，而在7月底民眾首選的台味美食，就會華麗地一躍登上「美國紐約時代廣場」指標看板，讓國際社會進一步關注台灣美食與文化，希望在台灣可望於不久將來重啟邊境之際，首發向世界旅人招手；現在只要登入個人Facebook帳號，到「挺台灣美食之光前進世界」活動網站，投下自己的一票並可以透過分享，聲援心中的最佳在地美食代表。