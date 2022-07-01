前年就讀某大學法律系博士班3年級的男子，未取得律師資格卻收費承攬訴訟，校方將他開除學籍，他打行政訴訟主張，校方侵害他受國民教育以外教育之權利，台北高等行政法院認為，校方依學生獎懲委員會決議開除學籍並無違法或失當駁回他的訴訟。可上訴。

這名男子多次假冒律師為不知情之民眾辦理訴訟事件並收取費用，檢方起訴後，他被依詐欺及行造特種文書罪判刑確定，校方在2020年決議，以他行為觸犯刑事法律，經法院有罪判決確定，並衡酌情節較重，懲處開除學籍處分。

他不服提行政訴訟主張，他因誤觸法律而被判決有罪，並於繳納罰金後執行完畢，但校方卻再以行政罰撤銷他學籍，處分有違一行為不二罰原則，實屬違法。又他在刑事訴訟程序中坦承犯錯，獲法官原諒，判決易科罰金之機會，校方不應重懲。

他說，博士班論文指導教授多次督促他儘早完成博士論文，並未因他犯錯而放棄他，校方的處分屬於對於受國民教育以外教育之權利之侵害，且違反比例原則，請求法官撤銷校方的處分。

北高行政法院認為，他在2014年至2017年間，多次假冒律師為不知情之民眾辦理訴訟事件並收取費用，遭判刑定讞，且2016年間也因涉及未取得律師資格，卻執行律師業務，遭判刑1年，緩刑2年確定。

合議庭認定，他的行為符合校方學生獎懲辦法規定之要件，校方經召開學生獎懲委員會後，考量他未思改過，反而一再作出不當行徑，乃決議予以開除學籍之處分，經核其判斷並無違法或失當，裁量亦無濫用或逾越等情形，判決駁回他的請求。