首度出庭對質林秉樞 高嘉瑜痛批「惡劣」：希望法官判最重刑

涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴。新北地院今召開審理庭，高嘉瑜以證人身分出庭。她受訪時回應，本案受害人非常多，只有她一個人站出來提告，一定要很有勇氣面對，將堅持告到底，並批評林秉樞「惡劣」，盼法官判最重刑度。

高嘉瑜表示，整個司法訴訟過程，對於被害人都是二次折磨傷害，這麼多被害人只有她一人站出來提告，她一定會堅持告到底，不會屈服，勇敢面對。另外，高嘉瑜也覺得，林秉樞至今都還不肯面對錯誤，持續說謊，所以希望透過司法讓他得到應有的懲罰，希望法官判處最重刑度。

高嘉瑜說，有更多人需要她幫忙在訴訟中發聲，像林秉樞這樣的人一定要好好面對錯誤、反省，可是直至現在，雖然有這麼多證據、影片資料，但他還是不願意承認，惡性相當重大。

高嘉瑜強調，雖然回想過程對她非常折磨、痛苦，也是二次傷害，但仍要勇敢面對，老天爺給她使命面對這樣的人，也希望有人能揭發林秉樞，讓大家知道他擅於說謊，利用他的權勢欺負弱者，這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外。