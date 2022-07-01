出庭對質林秉樞 高嘉瑜爆：曾用「發動網軍」威脅我

涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，被檢方依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，而他也曾遭外界質疑是網軍頭，甚至涉嫌冒充國安人員「喬事」，不過因事證不足獲不起訴。新北地院今召開審理庭，高嘉瑜庭後受訪時坦言，林常常以「我要讓妳上新聞」、「發動網軍攻擊妳」等言語威脅她，威嚇要讓她選不上立委、身敗名裂。

林秉樞過去言行被起底，外傳他曾冒充國安人員，施打特權疫苗，甚至購買藝術品洗錢，因而被告發違反《國家安全法》、《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員等罪，不過因罪證不足，今年3月間獲不起訴確定。

高嘉瑜今庭後表示，「被告脅迫的方式，最常的就是說我要讓妳上新聞、我要發動網軍攻擊妳，我要讓妳立委選不下去，讓妳身敗名裂，所以被告確實是會用這樣方式來威脅我」。

至於是否有在錄音檔提及冒充國安人員打特權疫苗一事，高嘉瑜稱，林秉樞手上有200多個錄音檔，林常常對她說，握有家人、政治人物的錄音，而他也會將這些竊錄內容故意截取斷章取義，威脅別人，這是他慣用手法，至於錄音檔是不是有犯罪行為，也希望司法進一步了解。