6月28日政校32期學弟賴世上賢伉儷，約走大溪的「打鐵寮古道」，我這桃園八德在地人，竟然不知道有這條古道，自然要跟去瞧瞧；這古道原名「更興古道」，連接大溪三層地區與角板山，是屬於北部的金面山系，昔日兩地的物資常藉這條古道運送。關於打鐵寮古道名稱的由來有兩種說法。一說是因為古道入口原有一家打鐵舖，提供入山採樟腦的腦丁所需要的鐵器。另一種說法是，早期山區原木由此運至平地，伐木工人將木料順著陡坡滑下，木料撞擊山壁伐出類似打鐵的聲響，因此稱此地為打鐵寮。

這古道沿溪畔修築，建造時就地取材，遇山鑿石築成石板階梯、取溪中鵝卵石鋪成步道，讓人一踏入就泛有古意盎然的氛圍。由白石山登山口進入，一開始是平緩的土產道，十分好走，柳杉夾道一片綠意，經過涵管草嶺溪淙淙溪流後，進入原始山徑，途經木橋、樟樹林、白石埤叉路等，來到白石山稜線路口，需攀一段巨大的斜石，有點驚險，但有拉繩可以輔助攀爬，還算安全，最好選擇天氣好的時候來。回程可以繞行大石壁下方，另走東興橋返回，又有另一番景色，網路上說春季可賞金毛杜鵑、夏季則有機會欣賞艷紅鹿子百合花，也許大家可以試試運氣。

此古道因緊鄰慈湖陵寢，早年受到軍事管制，人煙稀少，卻也因此得以保留原始林完整的風貌，山途中即可見昔日舊軍營的管制哨。沿路古道林蔭可見，聽說五月可賞雪白桐花，一路可見舞蝶翩翩；上山時，路上碰到一位登山女士，要我們停下來看遠處樹上有五色鳥在餵食幼鳥，她說她已經觀察很久了，我們三個只好歇腳跟著一起看，看了半天，似乎看到一隻彩色鳥屁股搖晃了一下，大概是牠在勸幼鳥進食，總之2個半小時後，我們下山時，這隻五色鳥的屁股還翹在樹外，大概這就是所謂的母子情深吧！

這條「打鐵寮古道」可直通後慈湖，由百吉隧道出口，我們選擇往上走陵線到白石山，山頂海拔625公尺，是塊巨大的斜岩，刻有「白石山」三個字，聽說是源於山頂這塊巨岩在陽光照耀下泛呈白色，遠觀如耀眼的寶石而取名之。另有一說，巨岩是經地殼變動由海底抬升所形成，成一東西縱橫的陵線，也是登山者最喜歡的一條路線終點。山頂基石可佇立迴旋的地方不大，但視野極佳，可眺望尖聳的金面山、圓頭的十三分山，及遙遠的南插天山、三峽鳶山，俯瞰大溪地區。

沿途的三座橋，分別是由地方人士捐建的糯米橋，學弟說是百年前水泥稀少，因此用糯米夯實，分別為太平橋、濟安橋和東興橋，可說各有特色，我看了一下太平橋的橋墩，刻有大正15年(西元1926年)的斑駁字樣，也算是百年滄桑了。

今日，我們早上7點半由登山口出發，回程時已過午時，路程約5個小時（含休息），的確是一座適合休假偕伴踏青健身的好去處，但路程有點遠，看了計時錶，剛好是2萬步；回家不覺矇頭睡了一覺，醒時夕陽已將西沉，覺得應略為敘述，以為紀實分享；至少，下次友人再邀我走這條「打鐵寮古道」，我這本地人，也不至於回答「一無所知了」！

作者為退役上校

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