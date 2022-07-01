台鐵高雄機廠搬遷至屏東潮州，行政院長蘇貞昌上個月出席啟用典禮時認為，高雄機廠名不符實、不接地氣，應改為潮州機廠或屏東機廠；台鐵昨天再度舉行揭牌典禮，挨批「拍馬屁」。對此，蘇貞昌今天回應，名不正則言不順，機廠在潮州，卻叫高雄機廠，容易讓人搞混，這是政府方便人民、提升行政效率做為宗旨的表現。

蘇貞昌上月出席高雄機廠揭幕典禮時，要求高雄機廠應改名為潮州或屏東機廠，鐵路局也馬上改名為潮州機廠，並二度舉辦揭牌典禮，被認為是拍馬屁文化。

面對外界質疑，蘇貞昌今天受訪表示，機廠在潮州，卻叫高雄機廠，人家還找不到；而且機廠明明在桃園，卻叫臺北機廠，也容易搞混。所以政府現在很務實，做到哪裡就會務實地讓民眾方便，也清楚機關，能夠發揮便民。

蘇貞昌強調，這一方面都是整個政府更接地氣、更服務便民的心思，而不是過去一成不變的那種心理、心態，政府更應該來把方方面面方便人民、提升行政效率，做為宗旨。