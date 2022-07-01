身高171公分、25歲的Liana是國立大學企管、中文雙主修高材生，她曾在網路上分享，自己胖到鎖骨、脖子都不見了，才驚覺不減肥不行，最終靠著「健康減肥法」，火速在短短3個月內甩肉20公斤，讓網友驚呼，「光看對比照就夠勵志了，看完內文更覺得意志力驚人」。

Liana在網路論壇Dcard發文指出，2020年初，在疫情前曾去歐洲玩幾個月，沒想到體重也達到人生顛峰85公斤，不過身邊朋友和愛人都催眠她不胖，因此她也不以為意，「等到真的很胖時已經來不及了，胖到鎖骨脖子都不見了」，便下定決心於同年8月開始減肥。

Liana表示，為了讓體重下降並保持良好體態，她先花3個月減脂，再花3個月練腹肌，「肚子最先瘦，然後是大腿，最後是手臂跟臉」，短短3個月內就瘦了20公斤，衣服也從XL號改穿S號。

Liana透露，因為親朋好友都告訴她「你不胖」，讓她沒自覺體重已朝巔峰邁進。（圖／Liana授權提供）

Liana提到，減肥期間她曾試過飢餓減肥法跟健康減肥法，雖然飢餓減肥法很快就能達到效果，但長期吃1.5餐導致她情緒低落，甚至得諾羅送急診，後來實施健康減肥法，每天三餐正常吃，每周運動至少三次，體重不僅穩定下降，胸部也沒有變小，還讓她愛上運動。

Liana也分享減肥菜單，3早餐只喝美式咖啡配茶葉蛋；中午吃澱粉、肉、2種顏色的菜、蛋；晚上吃水果優格或是肉、菜、蛋，但完全不吃飯，改成地瓜、南瓜或馬鈴薯。後來也參考了韓國人的減肥菜單，偶爾會吃泡菜跟泡菜豆腐湯，增肌期晚上運動完也會吃雞胸肉、優格或無糖豆漿止饑。

運動方面，因為膝蓋不好，她果斷放棄跑步機，選擇使用登山機30分鐘，再使用划船機30分鐘，並搭配1小時的有氧運動，慢慢增強腹部訓練，改變並維持體態。Liana強調，應視自己的喜好與身體狀況選擇運動項目，也要循序漸進，待身體適應後再增加運動時間。

記者也實際採訪Liana，她透露，當初會選擇在網路上分享減肥的心路歷程，是希望大家不要再浪費一堆錢和時間去嘗試一些錯誤方法，其實健康吃喝，維持好心情減肥，成果就會一點一滴的會回饋在身體上，「減肥沒有速成法，不要數字焦慮盯著體重，關注體態就好」。