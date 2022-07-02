台北市長柯文哲穿著夏威夷風格上衣出席「2022夏日松一下-夏喂咦！？ Summer Festival」開幕活動。（陳薏云攝）

松菸文創園區舉辦為期三個月每週五六日「出外人 x 夜間招待所」主題市集，吸引夜間人潮光臨。（陳薏云攝）

隨著台北大巨蛋即將完工，臺北文化體育園區也將成形，為商圈能成功銜接，松山文創園區於今年暑假開放夜間試營運，台北市長柯文哲穿著夏威夷風格上衣出席開幕活動，表示城市的發展還是要做實驗，啟動夜間營業把人流帶進來，才能讓整個園區蓬勃發展，恢復東區榮景。

柯文哲下午先前往信義松菸附近的1839當代藝廊，與定居臺北20年的法國攝影師Hubert KILIAN余白交流並參觀《臺北之胃／味》攝影個展，隨後前往松山文創園區參加｢2022夏日松一下-夏喂咦！？ Summer Festival」記者會，宣告啟動夜間營運及點亮松菸夜晚。

松山文創園區原訂2021年啟動夜間試營運，遭逢疫情延宕，如今搭配大巨蛋完工在即，正式啟動夜間試營運，點亮松菸8處場域至晚間10點，並預計明年全園區夜間營運，除了廠區外，還有為期三個月每週五六日「出外人 x 夜間招待所」主題市集。柯文哲表示，松菸85年的歷史，應該被更多人看見，市府皆用都市計畫角度帶動活動，但城市的發展要做實驗，因此第一步是松菸夜間開放營業，配合附近大巨蛋的動線改變，引入人流，期許能把東區的榮景找回來。