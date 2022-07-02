男生愛看正妹容易被解讀成好色或花心，不過胸腔暨重症科醫師黃軒表示，蘇格蘭研究發現，男生看到同一個女生的臉2次，吸引力就會開始下降。而男生愛看正妹的情況也可用「柯立芝效應」來分析，通常雄性動物對於新出現的異性，會有較高的吸引力和交配意願。

男生為何愛看正妹？黃軒在臉書粉專引述蘇格蘭斯特靈大學和格拉斯哥大學的合作研究，研究人員找了83名女生和65名男生，分別看5名女生及男生的照片並給予評分，結果發現，女生看到同一個男生的臉越多次，越會覺得對方可靠和性感；但男生看到同一個女生的臉2次，吸引力就開始會下降。

黃軒解釋，這個情況其實是一種雄性動物的進化特徵，科學家稱為「柯立芝效應」，是指雄性及部分雌性動物，在面對新出現的異性時，對於新出現的異性，有較高的吸引力和交配意願，即使牠已與周遭或舊有異性有交往經驗。

黃軒表示，柯立芝效應在動物演化上的意義非常重要，可刺激雄性與更多雌性交配，進而產生更多子代，不過柯立芝效應主要表現在我們日常生活中，看到不同美女或帥哥的吸引力，但不代表可以跟很多不同的異性生小孩，「這可是違背現代文明社會人性倫理道德規範喔」。