新北＋4666例 較昨天微降72例 14:212022/07/03 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局公布新北今新增4666例確診。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局公布新北今新增4666例確診，比昨微降72例，居隔列管8645人，居家照護有1萬3554人，可解隔3214人、預計康復解隔3841人。 南投今＋726 衛生局：抗病毒藥物防重症 疫情緩降 新北今確診數降到5千以下 桃園客運段吸睛 下半年推案百億 #新北 #微降 #確診 #台灣 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北「光音淡水」登場 淡水古蹟前尬街舞掀熱潮 18:402022/07/02 生活 林嘉欣方郁婷母女搶后 04:102022/07/02 娛樂新聞 羅致政已無參選新北市長意願 吳秉叡：若徵召全力以赴 10:392022/07/03 政治 五股公有市場開張 104攤好買好逛 04:102022/07/02 地方新聞 日本移動通訊展 新北館吸睛 04:102022/07/01 產業．科技 關照多子女家庭 新北「鵝媽媽親子營」2年照顧50名學生 11:472022/07/03 生活 新北市國中教甄複試 今直播抽出評審委員 10:382022/07/02 生活 複製蔡崛起路線 陳建仁戰新北呼聲起 04:102022/07/03 政治要聞 綠營新北最愛不是他 羅致政不想玩了 16:172022/07/02 政治 單日確診下降 台中放寬長照機構、醫院探視 04:102022/07/02 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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