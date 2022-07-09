侯友宜今至三峽大豹溪宣導水域安全。（王揚傑攝）

侯友宜今至三峽大豹溪宣導水域安全。（王揚傑攝）

侯友宜今至三峽大豹溪宣導水域安全。（王揚傑攝）

夏季從事水上活動民眾大增，為宣導民眾重視水域安全，新北市消防局今（9）日上午在三峽區東眼橋旁舉辦「水域安全宣導小學堂」活動，新北市長侯友宜親自到場宣導，透過趣味搶答遊戲，讓學童了解水域可能發生的危險，進而提早預防，安全的從事水上活動。

侯友宜說，疫情舒緩加上暑假期間天氣炎熱，所以很多市民朋友到新北市的海域、溪流戲水，新北市有145公里沿海線及多條溪流，所以要做好水域安全宣導和民間團體救難駐點，來保護市民的安全。今天到三峽大豹溪來了解整個溪域的安全維護，也來讓孩子們了解水域可能帶來的傷害，以及如何及早預防。

侯友宜指出，新北市針對水域安全從教育、宣導、駐點、搶救，都有非常完整的救護系統，全力守護的水域安全，希望這段時間，許多到新北市溪流、水域的遊客，都能開心度過愉快的假期。

隨後侯友宜也表揚防溺駐點的民間救難團體，感謝他們的付出，為新北市建構安全無虞的戲水環境。

侯友宜表示，這段時間所有義消、救難大隊、消防弟兄及婦宣隊全體出動，在駐點長期守護水域安全，除了天氣很熱，又要隨時密切注意戲水民眾的動態，真的非常辛苦，所以提醒到水域戲水的遊客，請配合現場安全救護人員的指導，在安全無虞下從事水上活動。