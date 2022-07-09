9日上午有潛客發生溺水意外，新北市消防局及海巡署協力救援，但由於現場與路面有3米多的落差，憑添救援困難。（新北市消防局提供／張志康基隆傳真）

上午9時許，新北市消防局接獲民眾通報，在台2線濱海公路82.5公里處，也就是在子母岩附近，有參與水肺潛水的潛客發生溺水事件。新北市消防局及鄰近的海巡署安檢所都緊急派員救援，將溺水潛客拉上岸後，已無意識，後續送往瑞芳礦工醫院急救。

據瞭解，溺水的黃姓潛客是新北市人，年約30餘歲，9日上午赴子母岩附近進行水肺潛水，但不知為何竟然發生溺水意外，經民眾通報後，新北市消防局及海巡署北部分署第二岸巡隊南雅安檢所立即派員前往救援。

警消趕到現場時，黃姓男子已經由現場的潛水教練協助拉上岸，但黃男已無意識，消防人員立即實施CPR，並在上午10時左右，由海巡人員協助送上救護車，就近送往瑞芳礦工醫院急救。

濱海公路子母岩附近本來就是水肺潛水的熱門地點，但由於與道路有3米多的落差，也讓現場的警消救援工作增加困難。目前黃男正在瑞芳礦工醫院急救中，至於事發的原因，還有待進一步調查。