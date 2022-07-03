未來一周天氣變化圖。（圖／中央氣象局提供）

受低壓帶影響，明（4日）中南部降雨機率高，北部、東部地區則要留易午後雷陣雨，而類似天氣將持續至周三（6日），周四（7日）起回歸典型夏季天氣，西半部地區高溫上看35度，降雨主要以午後雷陣雨為主。

中央氣象局表示，明天仍受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，並容易出現局部大雨；中部地區偶有陣雨，近山區午後降雨較明顯；北部及東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，類似天氣將持續至周三。

溫度方面，明天各地夜晚清晨低溫約25至27度，白天高溫約32至34度，沒下雨時感受較悶熱。

3日、4日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

周四起典型夏季天氣回歸，各地大致為多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣，不過清晨至上午南部地區偶有零星短暫陣雨。周六、下周日（9日、10日）受太平洋高壓影響，天氣更轉炎熱，西半部地區高溫可達34、35度，東半部地區也有32度，午後西半部地區及東半部山區則須留意局部短暫雷陣雨。

颱風方面，「芙蓉」颱風已於今下午2點減弱為熱帶性低氣壓；「艾利」颱風下午2點的中心位置在台北東北方630公里之海面上，朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響。