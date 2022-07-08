澎湃新聞報導，大陸國新辦8日舉行防汛救災工作國務院政策例行吹風會。大陸國家防汛抗旱總指揮部祕書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文介紹今年汛期指出，今年入汛時間早，暴雨過程多，局地災害重，雨情、汛情、災情主要有「三多三重一降」的特點。

周學文稱，一是強降雨過程多，雨區高度重疊。入汛以來，中國共出現了18次區域性的暴雨過程，華南及福建等地偏多了兩成到一倍。廣東、廣西的降雨量為有氣象記錄以來最多，粵中、桂北、閩北降雨量超過了1200毫米。近日，今年首個登陸的颱風芙蓉（大陸稱「暹芭」）及其環流雲系又給多地帶來了大範圍的強降雨。

二是超警的河流多，珠江流域汛情重。今年中國487條河流發生超警戒以上的洪水，有40條河流超保證水位，13條河流發生了有實測記錄以來的最大洪水，主要集中在廣東、廣西、福建、江西，珠江發生了兩次流域性較大洪水，北江發生了特大洪水。

三是工程險情多，山洪地質災害重。湖南、廣東等地有11座中小水庫發生了險情，江西的樂安省、信江部分江段堤防漫頂、滑塌，廣東的韶關、英德等市受淹比較嚴重，山洪地質災害多發重發，僅6月就發生了4000多起，地質災害的死亡人數占到自然災害的近一半。

四是災害損失重，人員傷亡大幅下降。今年以來，洪澇災害受災2180.5萬人次，直接經濟損失647.6億元人民幣，緊急轉移安置群眾123.9萬人次，洪澇災害造成死亡失蹤40人，跟近5年同期均值相比下降了7成多。