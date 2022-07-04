為古琴開刀 骨科醫師創新研發創藝古琴

開業骨科醫師黃景熙自創「軒轅式」古琴，除獲得多項發明專利，他也將在7月7日「台灣漆藝日」的誕生慶典上開場演出。（馮惠宜攝）

開業骨科醫師黃景熙年過七旬一頭栽進古琴世界，昔日刀斧鑿鋸開骨，如今一刀一鑿創新改良古琴結構，終結千百年來因牽就古琴琴軫（調弦器）結構、彈奏時無法擺在琴桌中央侃侃而彈的缺撼，他也將帶著自己獨創的「軒轅式」古琴在7月7日「台灣漆藝日」的誕生慶典上開場演出。

黃景熙畢業於高雄醫學大學醫學院，後續在該校附設醫院接受骨科專科訓練，因緣巧合下在彰化地區教學醫院服務，爾後即在員林開近30年，他表示昔日在大醫院刀斧鑿鋸是骨科醫師的日常，但開業後卻顯少有機會拿刀鋸，卻因為五年前診所開始周休二日，多了一天休假開啟他斜槓人生。

他回憶當時，原本是要到草屯台灣手工藝推廣中心學習漆藝，卻趕上古琴斫琴班開課，這系列課程教古琴製作更附送古琴教學，集木工、漆藝、彈奏於一體。而在台灣工藝研究發展中心漆藝工坊「漆工藝－古琴髹漆保存者」梁晊瑋指導下，黃景熙從選材、切割，再一刀一鑿刻出古琴模樣，繼而括灰、上漆、推光造出一把古琴，更學習彈奏吟唱。

這期間黃景熙曾數次參加雅集聆聽古琴演出，他也發現因傳統古琴結構琴軫在琴身右下側突起，使得彈奏時琴頭必須突出與琴桌右側，無法擺在琴桌中央侃侃而彈，他也投入改良古琴，最終把琴軫內建到琴頭的琴室內，獨創出「軒轅式」創藝古琴，這些改變也都取得台灣與中國的數項專利認證。

從醫人到醫樂器，黃景熙期待，隨著古琴藝術推廣，「軒轅式」可成為獨領風騷的古琴造型，在7月7日「台灣漆藝日」誕生慶典上他也將帶著自己創新研發的「軒轅式」古琴做開場演出，讓優雅悅心弦音繼續傳承下去。