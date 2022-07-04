立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區，由院長游錫堃親自主持開訓典禮，他在致詞中，細數影響台灣民主發展的重要事件，先民先賢反殖民、抵抗外侮充滿韌性，不輸烏克蘭，他並強調，只要大家充滿防衛意志，外力就無法輕舉妄動。
為期兩天一夜的立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區登場，來自全台各大學40名學員齊聚一堂；游錫堃在致詞時細數影響台灣民主發展的重要事件，包括日治時代由林獻堂發起的「台灣議會設置請願運動」、蔣渭水創立台灣民眾黨，與美麗島事件、野百合學運、太陽花學運等等，參與的當事者都是年輕人。
他強調「看到年輕人就看到希望」，他代表立法院歡迎也感謝青年們參與這次活動，瞭解公共事務、國會運作與民主政治。
游錫堃也以烏俄戰爭為例，說明防衛意志在抵抗外力侵略時的重要性，並引用日治初期抗日英雄簡大獅、姜紹祖的詩作，講述1895年台灣割讓給日本後，台灣人民在政府崩潰、沒有軍隊與各國援助的情況下，卻武裝抗日長達20年，顯示台灣人對抗外侮時，其實充滿韌性。
他認為，只要大家充滿防衛意志，外力就無法輕舉妄動，為孫子兵法中的「上兵伐謀」進而保護台灣的民主、自由、人權與和平。
會後面對媒體詢問，他再次強調，台灣過去先賢反殖民、抵抗外侮，意志堅韌，不輸給烏克蘭，近來有不少外國軍事專家和外媒都在質疑台灣的防衛意志薄弱，因而他特別在開訓典禮把先民奮鬥精神講給大家聽，就是要大家把先民的精神發揚光大。
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