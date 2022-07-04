立法院長游錫堃到台中霧峰的立法院民主議政園區主持立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」開訓典禮，並與參與的學員們合影。（馮惠宜攝）

立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區，由院長游錫堃親自主持開訓典禮，他在致詞中，細數影響台灣民主發展的重要事件，先民先賢反殖民、抵抗外侮充滿韌性，不輸烏克蘭，他並強調，只要大家充滿防衛意志，外力就無法輕舉妄動。

為期兩天一夜的立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區登場，來自全台各大學40名學員齊聚一堂；游錫堃在致詞時細數影響台灣民主發展的重要事件，包括日治時代由林獻堂發起的「台灣議會設置請願運動」、蔣渭水創立台灣民眾黨，與美麗島事件、野百合學運、太陽花學運等等，參與的當事者都是年輕人。

他強調「看到年輕人就看到希望」，他代表立法院歡迎也感謝青年們參與這次活動，瞭解公共事務、國會運作與民主政治。

游錫堃也以烏俄戰爭為例，說明防衛意志在抵抗外力侵略時的重要性，並引用日治初期抗日英雄簡大獅、姜紹祖的詩作，講述1895年台灣割讓給日本後，台灣人民在政府崩潰、沒有軍隊與各國援助的情況下，卻武裝抗日長達20年，顯示台灣人對抗外侮時，其實充滿韌性。

他認為，只要大家充滿防衛意志，外力就無法輕舉妄動，為孫子兵法中的「上兵伐謀」進而保護台灣的民主、自由、人權與和平。

會後面對媒體詢問，他再次強調，台灣過去先賢反殖民、抵抗外侮，意志堅韌，不輸給烏克蘭，近來有不少外國軍事專家和外媒都在質疑台灣的防衛意志薄弱，因而他特別在開訓典禮把先民奮鬥精神講給大家聽，就是要大家把先民的精神發揚光大。