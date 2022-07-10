台北101將至7月11日晚間，連續四晚以點燈悼念安倍晉三。（台北101提供）

台北101悼念日本前首相安倍晉三逝世，連續四晚至7月11日（一）止，晚間18:30至22:00，以點燈打字表達民眾心聲。

點燈內容如下：敬悼安倍首相、台灣永遠的朋友、感謝安倍首相對台灣支持與友誼、ありがとう。