「台灣永遠的朋友」 台北101連續點燈4晚悼念安倍 04:252022/07/10 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101將至7月11日晚間，連續四晚以點燈悼念安倍晉三。（台北101提供） 台北101悼念日本前首相安倍晉三逝世，連續四晚至7月11日（一）止，晚間18:30至22:00，以點燈打字表達民眾心聲。 點燈內容如下：敬悼安倍首相、台灣永遠的朋友、感謝安倍首相對台灣支持與友誼、ありがとう。 連續降雨 口湖生態養殖文蛤收成剩1／3 連續6年獲利 晶鑽通過配發股利1.7637元 丁祈安驚傳過世享壽63歲 科技朋友圈悼念 #點燈 #台北101 #連續 #安倍首相 #悼念 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 碇內國中獲廣達游藝導覽達人首獎 基隆連續7年奪冠 14:112022/07/05 寶島 M31公告6月營收1.06億元 連續9個月刷新 12:232022/07/07 財經 墮胎憲法保障遭推翻 美各地民眾連續第2天示威 10:122022/06/26 國際 安倍晉三遭槍擊身亡 麻衣在日本22字悼念洩真實感受 19:212022/07/08 娛樂 台北101逆勢獲利增 配息約0.79元優於去年 14:022022/06/29 財經 曾獲安倍晉三贈墨寶「不動心」 柯文哲悼念：台灣失去摯友 18:302022/07/08 政治 陶晶瑩曬101點燈悼安倍 中村先生：現在全世界都知道日本沒那麼安全 09:232022/07/09 娛樂 太平島連續實彈演習 菲抗議非法 04:102022/06/30 政治要聞 癌症連續40年居國人死因首位 這種癌最致命 10:392022/06/30 生活 「體壇周子瑜」姜巧文自認爛爆 連續3天打不到球淚灑現場 19:082022/06/30 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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